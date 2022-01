Cruzeiro do Sul inicia imunização contra Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos de idade

-------- Continua depois da Publicidade--------

O município de Cruzeiro do Sul recebeu, no último sábado (15), 740 doses da vacina Pfizer para imunizar as crianças abaixo de 12 anos de idade e já começou a aplicar nos alunos a partir desta segunda-feira (17).

Os primeiros a tomar o imunizante foram os estudantes de quatro escolas da rede estadual: São José, Presbiteriana, Hugo Carneiro e Antônio de Barros Freire.

“É importante que tenhamos eficiência na distribuição das vacinas para que possamos, o mais rápido possível, imunizar nossas crianças. Era uma expectativa dos pais dos adolescentes para que seus filhos também fossem imunizados e, graças a Deus, essa oportunidade chegou. Estamos aplicando conforme as matrículas porque todas nossas crianças fazem parte das escolas e, dessa forma, estamos evitando aglomerações”, afirmou o prefeito Zequinha Lima que acompanhou a vacinação nas escolas.

O município aguarda novos lotes do imunizante para o público adolescente.

“É importante que os pais estejam cientes que precisam autorizar para que os filhos tomem a vacina e eu estou orientando que todos façam isso, porque, a prova está aí, as pessoas quando estão imunizadas pegam a doença de forma muito fraca e isso faz com que as crianças possam frequentar as escolas com mais segurança”, alertou o prefeito.