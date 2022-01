Cruzeiro do Sul completa um ano de vacinação contra Covid-19 com mais de 125 mil doses aplicadas

-------- Continua depois da Publicidade--------

Há exatamente um ano atrás a prefeitura de Cruzeiro do Sul iniciou a aplicação das primeiras doses de vacina contra a Covid 19. Logo de início, a secretaria municipal de saúde percebeu que tanto a doença, quanto a vacinação, apresentam peculiaridades que exigiram inovação e criatividade para atingir os públicos alvo de cada etapa de vacinação.

As primeiras ações, destinadas ao publico de maior idade, foram realizadas por meio de drive thru, reduzindo o tempo de espera e o desconforto a que seriam submetidos em longas filas de espera. Pensando no horário de trabalho do público adulto, as ações se concentraram em oferecer horários e locais alternativos. Foi o caso da campanha ‘Bota no 12’ que manteve o serviço de vacinação até meia-noite e resultou na vacinação de 3.183 pessoas. Com a temática de festa junina, a ação ‘Trintou da Vacinação’ representou um marco na campanha, vacinando 3.725 pessoas na Praça do Centro Cultural. A partir daí, a tematização das campanhas deu o tom da vacinação em Cruzeiro do Sul.

Assim houve: “O que você espera de um sábado a noite”, para maiores de 25, o ‘Happy Hour da Vacinação” – para maiores de 18 – e o Tik Tok da vacinação para maiores de 12. Os locais de vacinação também buscaram agradar diferentes públicos: quadras , shopping e igrejas foram alguns dos locais em que ocorreu a vacinação.

Mas as ações não pararam por aí. A secretaria de saúde realizou as vacinações móveis diretamente nos comércios da cidade e na zonal rural. Em um ônibus preparado, profissionais da parte do TI lançavam os dados no sistema em tempo real, já no local de vacinação, para possibilitar um melhor controle das doses.

Hoje, Cruzeiro do Sul tem um total de 126.293 doses aplicadas, sendo 65.042 de primeira dose, 52.635 de segunda dose. Além de de 8.616 de terceira dose.

“Entendemos que as estratégias de vacinação da secretaria foram um sucesso, resultando em uma das melhores coberturas vacinais do país em proporção à população. E isso só foi possível mediante ao empenho dos nossos servidores que trabalharam em horários fora do expediente nas campanhas”, explica a secretária Valéria Lima.

“Conseguimos avançar muito com a vacinação em Cruzeiro do Sul, o que é muito positivo, já que é o meio mais eficaz que temos para combater a pandemia. Hoje o município de Cruzeiro do Sul é lembrado no Acre com um caso de sucesso e isso se deve em grande parte à resposta da nossa população, que atendeu ao nosso apelo”, explica o prefeito Zequinha Lima.