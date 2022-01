Criminosos do Acre são presos após proferir ameaças e expulsar moradores de Fortaleza do Abunã

-------- Continua depois da Publicidade--------

Uma adolescente de 14 anos foi apreendida e dois maiores de 31 e 21 anos, foram presos na manhã desta sexta-feira (14), no distrito de Fortaleza do Abunâ, interior do estado. O bando é apontado como autores de vários roubos e de expulsar moradores de duas residências na localidade para usar os imóveis como mocó.

De acordo com o boletim de ocorrência, os criminosos que haviam recém chegados de Rio Branco-AC, estavam causando terror com crimes de roubos e tráficos de drogas.

Uma guarnição de Vista Alegre do Abunã foi informada do que estava acontecendo e foram fazer a verificação. Chegando no local foi realizado o cerco nas duas residências, onde o trio foi localizado e detido.

Na revista aos imóveis foram localizadas várias porções de drogas entre cocaína oxidada e maconha, além de um revólver calibre 38 com 11 munições, uma delas deflagrada e uma quantia de quase 500 reais em dinheiro. Um dos suspeitos confessou ser foragido do sistema penal do Acre.

Diante dos fatos foi dado voz de prisão aos maiores e apreensão a adolescente e encaminhados ao 9º DP da Polícia Civil em Extrema, onde ficaram à disposição da justiça.