Criminosos atiram em rapaz dentro da recepção de um hospital

-------- Continua depois da Publicidade--------

Três homens armados atiraram em um rapaz, Adeilson Oliveira, dentro de uma recepção do Hospital Municipal de São José de Ribamar, em Moropia, no Maranhão. Câmeras de segurança registraram o momento em que ele foi baleado no último domingo (9).

Nas imagens, a recepção do hospital aparece lotada, quando a vítima entra procurando se esconder, no entanto, os homens invadem a recepção já armados. Adeilson leva o primeiro tiro quando ainda estava correndo para se esconder. Nesse momento as pessoas começam a correr e outras tentam se esconder.

A vítima tenta se refugiar embaixo de um banco, mas é surpreendida por mais dois homens e os três começam a disparar contra o rapaz. Duas pessoas ficaram atrás do balcão e viram toda a cena, já morto no chão a vítima recebe outros tiros.

Confira: