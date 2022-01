CRIME MACABRO: Homem foi flagrado transportando defunto sem as pernas no interior do Acre

-------- Continua depois da Publicidade--------

No último sábado, 15, Militares do Exercito da base da comunidade São Salvador, abordaram Claudinei Sombra dos Santos enquanto ele descia o rio Môa, de barco, saindo da comunidade de Timbaúba, em direção a Mâncio Lima. Para a surpresa dos militares, o homem levava um com corpo de um homem com as pernas decepadas.

A vítima ainda não foi identificada.

A polícia foi acionada e foram enviadas duas equipes – uma da Polícia Civil e outra da Polícia Militar – para fazer o translado do corpo e a condução do preso. O local onde o suspeito foi flagrado fica a cerca de 10 horas, de barco, da cidade de Mâncio Lima.