CRIME BÁRBARO: Homem é assassinado a golpes de ripa no bairro Nova Estação

Um homem identificado pelo apelido de ” Vildo” acaba de ser morto a golpes de ripa.

O crime aconteceu na rua Passarela, no bairro Nova Estação.



De acordo com informações, o homem consumia bebida alcoólica na companhia de outros quando teve início uma discussão que evoluiu para agressão física que terminou em morte.

Equipes da Polícia Militar e Instituto Médico Legal – IML estão no local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência- SAMU chegou a ser acionado, mas ao chegar ao local a vítima já estava morta com afundamento de crânio causado pela violência dos golpes.



Ainda de acordo com informações o criminoso seria um presidiário recém posto em liberdade condicional. E a vítima seria conhecido pelo apelido de “Vildi” seria morador do Conjunto Manoel Julião e trabalharia em uma serralheria.

