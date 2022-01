Criança tem reação fofa ao ver ‘sósia’ dela no filme Encanto

-------- Continua depois da Publicidade--------

A representatividade é valiosa e a prova disso é o pequeno Kenzo Brooks, de 2 anos, que viralizou nas redes sociais com a reação dele ao ver um ‘sósia’ no filme da Disney “Encanto”.

Os pais do garoto, Keith Brooks e Kaheisha Brand notaram que o menino estava olhando fixamente para a TV, encantado com o personagem Antonio.

Ao questionarem o motivo, Kenzo apontou que o garotinho do desenho era igual a ele, por causa da cor da e dos cachinhos no cabelo.

“Quando ele se sentou no chão e se viu no vídeo, ele aplaudiu. E aquela foto que você viu onde ele está ao lado do personagem, Antonio, foi extremamente desprevenido como se tivéssemos pegado e capturado aquele momento e foi incrível”, lembra Keith.

Representatividade importa

Após registrar a reação do filho, Kaheisha tirou uma foto de Kenzo em frente à tela da TV e a compartilhou no Instagram com a hashtag #RepresentationMatters (#RepresentatividadeImporta, em português). A reação dos internautas foi rápida – a foto rapidamente se tornou viral e a hashtag começou a ser tendência em todo o mundo novamente.

“É incrível ser visto! Obrigado, Disney!” escreveu no usuário do Twitter. Outros tinham pensamentos semelhantes sobre se verem em personagens de todas as etnias.

Kaheisha ficou emocionada com a reação e espera que ela inspire mais conversas sobre temas que podem parecer desconfortáveis.

“Isso significa o mundo para mim, novamente, eu não tive a mesma experiência enquanto crescia”, disse ela. “Acredito que há poder na representação e isso empodera jovens crianças negras e pardas.”

Keith também conta que se emocionou e concorda com o depoimento da esposa. “Fiquei emocionado ao saber que meu filho foi capaz de ver isso e ter essa experiência”, disse o pai. “E para tantos outros meninos e meninas negros e pardos poderem ter essa mesma experiência.”

Encanto também viralizou no Brasil

E aqui no Brasil, uma garotinha também se viu na tela da TV, ao notar que a personagem Mirabel era muito parecida com ela.

A Manu Araujo, também viralizou ao ficar feliz ao ver a personagem principal do desenho. A mãe dela, Hanna Araujo, publicou um vídeo em que a garotinha falava animada “sou eu mamãe, sou eu”, apontando para a TV.

Nós publicamos o vídeo no perfil do Só Notícia Boa, no Instagram, e os comentários são os mais fofos possíveis! Dá uma olhada!

Com informações de Inspire More