Criança de 06 anos morre após motocicleta cair por cima dela

A Polícia Militar registrou um acidente doméstico na manhã desta quarta-feira (12/01), após uma criança de apenas 06 anos, morrer no bairro Nova Primavera, em Pimenta Bueno, 521 km de Porto Velho.

De acordo com informações apuradas pelo Jornal Eletrônico Portal de Rondônia, a criança estava brincando na motocicleta, quando subiu o veículo acabou virando por cima dela.

Com a queda a criança ficou com uma grave fratura na região do abdômen, e foi socorrida as pressas para um hospital da região. Mas a vítima já estava sem vida, quando chegou na unidade hospitalar.

Após os trabalhos de praxe, o corpo foi liberado para uma funerária de plantão.