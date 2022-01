Criança cadeirante morre queimada após mãe deixa-lá sozinha em casa; veja vídeo

-------- Continua depois da Publicidade--------

Uma criança de 8 anos morreu carbonizada após a casa em que morava ser atingida por um incêndio no início da madrugada da última quinta-feira (30), no bairro Cohab III, em Iguatu, no Centro-Sul do Ceará. A Polícia Militar informou que a vítima era cadeirante e estava sozinha no imóvel que pegou fogo.

As chamas começaram no quarto onde a menina dormia. A Perícia Forense do Ceará (Pefoce) esteve na ocorrência, onde realizou os primeiros levantamentos sobre o incêndio.

Ainda conforme a PM, a mãe da criança, cuja identidade não foi revelada, precisou de atendimento médico no Hospital Regional de Iguatemi porque ficou em “estado de choque” com a morte da filha. Segundo populares, a mulher teria deixado a menina sozinha em casa para ir ao Show do João Gomes, que acontecia na cidade.

Em seguida, ela teve a prisão por periclitação da vida decretada na Delegacia da Polícia Civil de Iguatu.

