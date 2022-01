Crédito Caixa Tem: Solicitação de empréstimo de até R$ 1.000 direto pelo aplicativo

-------- Continua depois da Publicidade--------

O Crédito Caixa Tem é uma modalidade de empréstimo oferecida pela Caixa Econômica Federal de forma digital, ou seja, todo o processo é realizado diretamente pelo aplicativo.

A saber, o valor que pode ser contratado vai de R$ 300 a R$ 1.000, com parcelamento permitido em até 24 vezes.

Fique por aqui para ter mais detalhes sobre o empréstimo e também sobre algumas queixas dos brasileiros que não conseguem ser atendidos por este serviço.

Crédito Caixa Tem

Como destacado no início deste artigo, os valores disponíveis para contratação variam entre R$ 300 a R$ 1.000, com uma taxa de juros de 3,99% ao mês. No final, o valor disponível pode variar para cada cliente depende do cálculo que o sistema faz após a sua análise de crédito.

Em resumo, existem duas modalidades, cujas características de pagamentos observamos agora:

Crédito CAIXA Tem Produtivo: em no mínimo 4 parcelas até 24 parcelas mensais;

Crédito CAIXA Tem Pessoal: em uma parcela até 24 parcelas mensais.

O empréstimo é voltado para os autônomos (sem carteira de trabalho assinada), beneficiários de programas sociais e destinatários de políticas públicas de distribuição de renda e assalariados. No entanto, é preciso salientar que os beneficiários do Auxílio Brasil não podem solicitar.

Outra observação muito importante é que o seu nome não pode estar negativado no SERASA e SPC.

Como contratar o empréstimo diretamente no Caixa Tem?

Em primeiro lugar, é preciso realizar a atualização do app. Para isso, é necessário digitalizar o documento de identidade e fazer uma selfie. Então, de acordo com o banco, após a realização deste procedimento, o cliente terá a avaliação do cadastro validada em até 10 dias.

No entanto, os leitores do Brasil 123 relatam que esse prazo não vem sendo respeitado. Portanto, fica um alerta de que esse procedimento pode ser mais demorado do que o esperado.

Após a atualização do cadastro, a conta passa de Poupança Social Digital CAIXA para Poupança Digital+.

Ficará então disponível a opção ‘Crédito CAIXA Tem’, através da qual você faz a solicitação de empréstimo, e pode ainda realizar uma simulação com o valor e a quantidade de parcelas a serem pagas.

E se eu me arrepender da solicitação do crédito?

Cabe mencionar que você pode pedir o cancelamento do empréstimo em até 7 dias úteis depois de ter contratado seu Crédito Caixa Tem, sem taxas adicionais, por meio do aplicativo.

Para o cancelamento ser realizado, o dinheiro do empréstimo dever estar disponível em conta, para que a CAIXA tenha os recursos de volta e efetive a operação.