Crea-AC começa o ano com agenda importante para valorização profissional

A presidente do Crea-AC, Carmem Nardino, desenvolveu intensa agenda no Conselho neste começo de ano e tem uma série de atividades previstas para o fim de janeiro e fevereiro. Hoje, dia 26, ela começa a participação nas reuniões plenárias do CONFEA, que acontecem em Brasília e que vão até o dia 28.

Paralelamente, ela ainda estará presente na reunião do IBAPE, hoje, e será representada nas Reuniões de Instalação da Câmara de Civil e da Câmara Florestal que estão acontecendo de forma on-line, devido o aumento dos casos de Covid na capital Acreana.

As atividades de 2022 começaram com a 8ª Reunião do Planejamento Estratégico, no dia 05 de janeiro e, no dia 7, com a palestra ao corpo decente do Curso Engenharia Civil (1º Período) da UFAC, com o tema: Atribuições Profissionais do

Engenheiro Civil e a Ética Profissional.

No dia 11 aconteceu a Plenária ordinária 484 do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – Crea-AC, com indicação e eleição para a diretoria e para as câmaras setoriais. No dia 14, Carmem Nardino deu entrevista para a TV Acre sobre Energia Solar Fotovoltaica.

Por videoconferência, no dia 18 aconteceu reunião com os setores de Registro e Cadastro, Câmaras Especializadas e Jurídico e no dia 19, a 10ª Reunião do Planejamento Estratégico;



No dia 25, a presidente coordenou reunião de Instalação da Câmara de Agronomia, treinamento aos novos Conselheiros sobre o modulo Conselheiro e reunião de Instalação da Câmara Mista. Essas reuniões para a formatação e instalação das câmaras especializadas continuam até o fim do mês.

Nos dias 16 e 17 de fevereiro, em Brasília, a presidente Carmem Nardino participará do 11º Encontro de Líderes Representantes do Sistema Confea/Crea e Mútua. No dia 21 acontecerá a Primeira Reunião Ordinária da Diretoria do Crea-AC e no dia 22 a plenária do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – Crea-AC. O mês se encerrará com reunião do CONFEA dos dias 23 a 25.