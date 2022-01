Covid no JN: Renata Vasconcellos testa positivo, e Bonner se isola

-------- Continua depois da Publicidade--------

Rio de Janeiro – O surto de Covid-19 no Rio de Janeiro atingiu os apresentadores do Jornal Nacional, da TV Globo. A jornalista Renata Vasconcellos testou positivo para doença no sábado (8/1), o que fez William Bonner entrar em isolamento social.

Companheiros de bancada, eles tiveram contato na última semana e, por precaução, o apresentador permanece isolado em sua casa. Em seu perfil no Instagram, Bonner contou as seguidores que fez um exame de PCR e que não está com nenhum sintoma.

“Sintomas: nenhum. Mas, pela segurança de todo mundo, o protocolo é ficar isolado até obter o resultado negativo do PCR. Amanhã saberemos”, disse Bonner em publicação feita no Instagram.

Os fãs desconfiaram que havia acontecido alguma coisa quando nenhum dos apresentadores estava presente na edição desta segunda-feira do JN (10/1). Os jornalistas Hélter Duarte e Ana Luiza Guimarães assumiram o telejornal.

Bonner, então, publicou nas redes sociais que Renata testou positivo, que realizou um exame e mandou vibrações positivas para a companheira de bancada.

“Melhoras, duquesa @renatavasconcellosoficial”, escreveu Bonner na mesma postagem.

“Vai passar”

No fim de semana, após descobrir que está com Covid, Renata Vasconcellos publicou uma foto de máscara em seu perfil no Instagram. Na mensagem, a jornalista escreveu na legenda que “vai passar”.

Em seguida, o próprio Bonner comentou: “Claro que vai, parceira! Avante”.

Fonte: Metrópoles