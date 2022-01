Covid-19: Rio Branco segue com vacinação de 1ª, 2ª, dose de reforço e imunização de crianças de 5 a 11 anos nesta terça

A segunda dose do imunizante da CoronaVac é aplicada apenas no prédio da Vigilância Epidemiológica Municipal. A aplicação é feita por agendamento pelo telefone (68) 3227-3165.

As crianças precisam estar acompanhadas do pai ou da mãe ou de outro responsável legal na hora da imunização. Essa pessoa precisa assinar um Termo de Autorização e receber as informações referente a possíveis reações da vacina, como por exemplo: inchaço, vermelhidão no local da injeção, febre, fadiga, dor de cabeça e outros.

“As crianças que possuem comorbidades devem apresentar a prescrição médica para vacinação”, diz a nota técnica do Departamento de Vigilância Epidemiológica e Ambiental de Rio Branco.

O documento destaca também que a 2ª dose deve ser aplicada após dois meses da aplicação da primeira dose.

Outra informação destacada é que a vacina contra a Covid não pode ser administrada no mesmo período de outras vacinas do calendário de imunização infantil. O intervalo entre as vacinas de rotina e contra a Covid é de 15 dias.

Vacinação em crianças de 5 a 11 anos

USF Maria Áurea Vilela Santos – bairro Cadeia Velha;

USF Dr. Mario Maia – bairro Cidade Nova;

USF Gentil Perdomo da Rocha – Conjunto Esperança;

USF Vitória – bairro Vitória;

USF Manoel Alves Bezerra – Conjunto habitacional Cidade do Povo.

12 anos ou mais 1ª e 2ª dose Pfizer (+21 dias) – dose de reforço (+ 4 meses)

Urap Eduardo Assmar

Urap Rozangela Pimentel

Urap São Francisco

Urap Hidalgo de Lima

Urap Ary Rodrigues

Euap Valdeisa Valdez

Urap Bacurau

Policlínica Barral Y Barral

Dose de reforço da Janssen (+ de dois meses)

Urap Vila Ivonete

2ª dose da Astrazeneca com 60 dias ou +

Urap São Francisco

Urap Bacurau

Urap Valdeisa Valdez

Urap Vila Ivonete

Policlínica Barral Y Barral

2ª dose Coronavac