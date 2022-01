Covid-19: Jorge Aragão cancela shows e participação no Faustão

-------- Continua depois da Publicidade--------

Jorge Aragão, de 72 anos, cancelou duas apresentações que faria neste sábado (08), bem como uma participação no programa de Fausto Silva, por conta do novo coronavírus (Sars-cov-2). O motivo é que parte da equipe e da banda do cantor testaram positivo para Covid-19. Jorge, por sua vez, foi submetido a mais de um teste e não foi infectado. Mesmo assim, por protocolo, o músico preferiu cancelar os compromissos profissionais.

“Tranquilizamos a todos sobre o estado de saúde do cantor, que testou negativo para a doença. Sua banda neste momento se encontra em isolamento e com todos os cuidados necessários, após o cumprimento do protocolo, todos retomarão a agenda de shows e gravações”, diz um trecho do comunicado enviado pela assessoria ao Portal iG .

Fonte: Gente