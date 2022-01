Covid-19 e síndromes gripais: prefeitura de Rio Branco solicita apoio ao governo para reforçar atendimento à população

-------- Continua depois da Publicidade--------

Desde os primeiros dias de 2022, os casos positivos de covid-19 voltaram a registrar aumento no Acre. Para agravar a situação, o estado enfrenta surto de síndromes gripais e Rio Branco está em alerta com a possibilidade de uma epidemia de dengue. Por conta do atual cenário de lotação nas unidades hospitalares, governo e prefeitura estão sob decreto de situação de emergência na saúde pública.



Representantes do governo do Estado e Prefeitura de Rio Branco estiveram reunidos nesta sexta-feira, 14, para traçar estratégias de reforço no atendimento à população que procura unidades de saúde com suspeita de covid-19 e síndromes gripais.

Nesta sexta-feira, 14, a governadora em exercício, Waldirene Cordeiro, se reuniu com o prefeito da capital, Tião Bocalom, no Palácio Rio Branco, para tomar conhecimento da estrutura, bem como da situação vivenciada nas unidades que oferecerem atendimento aos pacientes com sintomas de covid-19 e síndromes gripais.

À gestora, Bocalom e sua equipe confirmaram sobrecarga na rede municipal e preocupação com o atual estoque de insumos para fazer a testagem da doença. O prefeito anunciou a ampliação no horário de funcionamento da Unidade de Referência à Atenção Primária (Urap) Cláudia Vitorino, no bairro Taquari, como medida de reforço no atendimento à população e aproveitou a oportunidade para solicitar o apoio do Estado.



Prefeito Tião Bocalom confirmou sobrecarga na rede municipal de Saúde e aproveitou a oportunidade para solicitar o apoio do governo estadual.

“Pedimos ao governo que nos auxilie com o atendimento inicial nas Upas e no Pronto-Socorro para que as pessoas que procuram esses locais, assim como temos feito em nossas Uraps, possam fazer o teste rápido e receber a medicação. O Estado tem sido parceiro da prefeitura no combate à pandemia e acreditamos muito que teremos um bom resultado após esse encontro”, declarou.

Waldirene Cordeiro classificou como urgentes os pedidos apresentados pela prefeitura. Defensora da união entre as instituições para que a pandemia e as demais síndromes gripais sejam superadas, a governadora em exercício lembrou que o governo não vem medindo esforços para oferecer atendimento de qualidade à população e que, mais uma vez, se colocará à disposição para prestar o auxílio necessário ao município.



Governadora em exercício defendeu a união entre as instituições para que o atual cenário seja superado.

“O Estado vai se colocar como parceiro de toda a municipalidade e não seria diferente com Rio Branco. Os nossos inimigos em comum devem ser os vírus da covid-19 e da influenza. As estratégias do governo e da prefeitura confluem para o mesmo objetivo. Tenho certeza que o governador Gladson Cameli dará seguimento a esta parceria e ao apoio que está sendo solicitado”, afirmou.