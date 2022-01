Covid-19: Dose de reforço da Janssen passa a ser aplicada apenas na Urap Vila Ivonete nesta terça (4)

-------- Continua depois da Publicidade--------

Atendimento ocorre das 8h às 16h nas unidades de saúde. Ao todo, 11 Uraps abrem nesta terça (4) para aplicar 1ª, 2ª e dose de reforço contra a Covid-19.

Dose de reforço da Janssen é aplicada apenas na Urap Vila Ivonete nesta terça-feira.

A dose de reforçao da Janssen, para quem tomou a 1ª dose há 2 meses ou mais, passa a ser aplicada apenas na Urap Vila Ivonete, em Rio Branco, nesta terça-feira (4). A informação foi divulgada pela Secretaria de Saúde Municipal (Semsa).

A Urap Vila Ivonete, assim como as demais unidades, também aplica a 1ª, 2ª e dose de reforço da Pfizer, AstraZeneca e CoronaVac. O atendimento é das 8h às 16h. (Veja os pontos abaixo)

A 1ª e 2ª dose é disponibilizada para pessoas com mais de 12 anos. Já a dose de reforço de outros laboratórios é aplicada em adultos acima dos 18 anos que tenham completado 4 meses desde a última dose e pessoas com baixa imunidade (imunossuprimidos).

Adolescentes precisam comparecer acompanhados dos pais ou responsáveis e apresentarem RG e CPF ou o RG e o cartão do SUS na hora da vacinação.

A secretária de Saúde de Rio Branco, Sheila Andrade, disse que é uma estratégia da gestão colocar a vacinação com o imunizante da Janssen em apenas uma unidade de saúde. Ela falou ainda que a Urap da Vila Ivonete foi a escolhida, pois foi a que mais imunizou com a primeira dose.

“Vamos abrir um frasco da Janssen, que são cinco doses, se tiver cinco pessoas para serem vacinadas. Se não tiver cinco pessoas a gente não abre. Então, quando a gente estava com Janssen em várias Uraps ao mesmo tempo, a população ficava reclamando porque ia em um lugar e os frascos não eram abertos por não ter a quantidade de pessoas. Agora a gente vai, planejadamente, centralizar em um única unidade esse imunizante, pois a probabilidade de atender mais pessoas creio que será maior”, explicou.

Veja os pontos de vacinação

Reforço para pessoas que tomaram a 1ª dose da Janssen há 2 meses ou mais

• Urap Vila Ivonete



Reforço em pessoas a partir dos 18 anos (4 meses da 2ª dose) e pessoa com baixa imunidade (+ de 28 dias da 2ª dose)

• Urap Eduardo Assmar

• Urap Vila Ivonete

• Urap Rozangela Pimentel

• Urap São Francisco

• Urap Hidalgo de Lima

• Urap Cláudia Vitorino

• Urap Ary Rodrigues

• Urap Valdeisa Valdez

• Urap Maria Barroso

• Urap Bacurau

• Policlínica Barral y Barral

12 anos ou mais 1ª e 2ª dose da Pfizer – antecipação 21 dias

• Urap Eduardo Assmar

• Urap Vila Ivonete

• Urap Rozangela Pimentel

• Urap São Francisco

• Urap Hidalgo de Lima

• Urap Cláudia Vitorino

• Urap Ary Rodrigues

• Urap Valdeisa Valdez

• Urap Maria Barroso

• Urap Bacurau

• Policlínica Barral y Barral

Somente 2ª dose AstraZeneca com 60 dias ou +

• Urap Cláudia Vitorino

• Urap São Francisco

• Urap Bacurau

• Urap Valdeisa Valdez

• Urap Maria Barroso

• Urap Vila Ivonete

Segunda dose Coronavac e Astrazeneca

• Policlínica Barral y Barral

Vacinação no Acre

De acordo com informações do portal de transparência do governo, o Acre já recebeu 1.015.363 doses de vacinas e foram aplicadas 1.021.379 doses na população até o dia 9 de dezembro, data da última atualização. Das doses, 566.240 pessoas tomaram a primeira dose, 420.673 a segunda, 12.193 a dose única e 18.411 a de reforço.

Segundo o governo, o número de doses aplicadas que consta no portal refere-se aos dados já inseridos no sistema do Ministério da Saúde, cujas atualizações são realizadas pelos municípios. Por isso, pode haver atraso nas informações.