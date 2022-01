COVARDIA: mulher é agredida por ex-companheiro por causa de celular

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um vídeo onde um homem, identificado por Júnior Trindade, aparece agredindo a ex companheira, identificada como Mikaele Cunha, passou a circular nas redes sociais, na sexta-feira, 21.

O fato ocorreu no último domingo, 16, em um posto de combustível, localizado no bairro Vilage, mas só agora as imagens foram divulgadas.

Nas imagens é possível observar que o homem entra em uma sala e está com um objeto na mão, que seria o celular da vítima que entra logo em seguida e eles começam a discutir. Na sequência o agressor parte pra cima da mulher e a agride com socos e murros.

O curioso da ação é que no momento em que ela está sendo agredida, quatro homens se aproximam e não fazem nada, apenas observam a cena, mas não prestam auxílio a mulher.

Nas redes sociais de amigos do casal , uma mulher afirma que não se tratava de traição, mas de o homem não aceitar o fim do relacionamento. Motivo este, pelo qual o mesmo pegou o celular da vítima para checar suas mensagens, o que teria sido o motivo da briga.

Em um áudio divulgado em um site local a vítima diz que se sente insegura e mesmo tomando calmantes não consegue dormir a noite. “Eu me sinto agredida psicologicamente, o que é pior. Estou a base de calmantes e mesmo tomando calmantes eu não consigo dormir a noite com medo dele arrombar meu portão, porque ele já fez isso. E o que eu espero é que se há justiça que ela seja feita e ele pague pelo que ele fez”.

Veja o vídeo: