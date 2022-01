Corpos de pai e filho são resgatados, e mortes vão a 10 em Capitólio

-------- Continua depois da Publicidade--------

Outros dois corpos foram resgatados neste domingo na área do acidente em que paredão de rocha se desprendeu de cânion e caiu sobre lanchas.

Equipes do Corpo de Bombeiros localizaram, na tarde deste domingo (9/1), mais dois corpos de vítimas do acidente em Capitólio, Minas Gerais. No sábado (8/1) um pedaço de paredão rochoso de um dos cânions se soltou e desabou sobre embarcações.

Os corpos que foram encontrados são de um adolescente de 14 anos, natural de Alfenas (MG), e do pai dele um homem de 37 anos, natural de Itaú de Minas (MG).

Eles são, respectivamente, neto e filho do homem de 67 anos, natural de Anhumas (SP), e da mulher de 57 anos, natural de Itaú de Minas (MG), que já estavam confirmados entre os mortos do desabamento.

Com mais essa confirmação, o número de óbitos chega a dez pessoas. Pelo menos quatro embarcações foram atingidas.

“Não posso dizer que acabou a busca e que essas são todas as pessoas desaparecidas, porque ainda não há reconhecimento oficial das vítimas. Esses dois últimos corpos nem reconhecimento precário nós temos”, disse o delegado Marcos Pimenta.

A lancha Jesus foi a mais diretamente atingida e onde estavam todos os mortos. O proprietário da lancha é familiar das vítimas e está colaborando com a Polícia Civil para identificar as vítimas.



Momento em que rocha cai e atinge lanchas em Capitólio (MG)