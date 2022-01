Corpo sem rosto e sem as mãos é encontrado em represa.

-------- Continua depois da Publicidade--------

O corpo de um idoso de 61 anos foi encontrado caído na margem de uma represa, na zona rural de Vale do Anari (RO), na última terça-feira (11). Segundo a Polícia Civil, o corpo de Elias Mendes estavam sem a face e sem as duas mãos.

Uma perícia no local suspeita que devido ao cadáver estar com as mãos aparentemente amputadas na região do pulso, existe a suspeita de que Elias foi vítima de homicídio doloso.

À Polícia Militar, que atendeu a ocorrência inicialmente, uma testemunha contou que viu a vítima horas antes andando na fundiária do lote com uma espingarda nas costas.

O corpo do idoso foi retirado da água e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Ariquemes (RO) para ser apurado a causa da morte.

Uma outra testemunha contou que Elias estava morando em uma casa da Linha C74, zona rural de Vale do Anari, há cerca de uma semana.

Por g1 RO

Imagem de Capa: Ilustrativa