Corpo de jovem desaparecida é encontrado dentro de geladeira

O corpo de uma jovem de 19 anos foi encontrado, em avançado estado de decomposição, dentro de uma geladeira, nesta quarta-feira (19), na estrada do parque do festival do leite, nas proximidades de mata do aeroporto de Autazes (distante 110 quilômetros de Manaus).

O corpo foi reconhecido por familiares da vítima, onde informaram se tratar da estudante Raquel Dias, 19 anos. Segundo a polícia, a vítima estava desaparecida há dois meses.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para remoção dos restos mortais. A investigação da morte será feita pelp 39º DIP de Autazes.

Fonte: Fiscaliza Amazonas