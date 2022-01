Corpo de homem é encontrado com marcas de tortura no interior

-------- Continua depois da Publicidade--------

Na manhã deste sábado (22) um homem ainda não identificado foi encontrado morto com marcas de violência no município de Parintins (a 369 quilômetros de Manaus), interior do Amazonas. A causa da morte ainda não foi revelada.

Ele foi encontrado já sem vida próximo ao Residencial Vila Cristina, no ramal JBM. Chamou a atenção que ele estava com marcas de tortura, sendo encontrado amarrado e possivelmente com os braços quebrados.

Até o momento ninguém foi preso e não há suspeitos no caso. A polícia foi acionada para o local, fez as investigações iniciais e agora dará continuidade nas investigações do caso.