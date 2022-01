Corpo de garotinha desaparecida em rio é encontrado pelos bombeiros após cinco dias de buscas

-------- Continua depois da Publicidade--------

Equipes do Corpo de Bombeiros conseguiram localizar, no final da manhã desta segunda-feira (03), o corpo da pequena Tamires Alves dos Santos, de 04 anos.

A garotinha estava sendo procurada desde a manhã da última quarta-feira (29), quando brincava no Rio Salobro, em Guarani de Goiás, região Nordeste do estado, e acabou sendo levada pela água.

Ao longo dos dias, os bombeiros atuaram incansavelmente, inclusive no feriado do Réveillon, para que as buscas não fossem paralisadas.

O Portal 6 apurou que a criança foi encontrada pelo militares a cerca de 700 m do local onde havia sido vista pela última vez. Vários populares acompanharam a ação.

A Polícia Científica já foi acionada para ir até às margens do rio e o Instituto Médico Legal (IML) também é aguardado para fazer o recolhimento.

Somente após a finalização total desses procedimentos é que os bombeiros ainda percorrerão cerca de 500 km para retornar para Anápolis.