Coronel aposentado causa confusão e agride músico em bar. veja vídeos

O coronel aposentado, da Polícia Militar, Evandro Bernardo, causou uma confusão na noite desta terça-feira (11), no Bar do Armando, localizado no Centro de Manaus. Vídeos gravados por um celular, mostram o coronel alterado e insultando clientes.

O equipamento de som foi derrubado por Evandro. Por telefone, o cantor Thiago Dias, relatou que um show estava acontecendo quando o homem chegou no estabelecimento e começou a gritar.

“Falei ‘vamos parar que alguém tá se alterando ali’, era tudo que ele queria. Ele viu que o som parou e quis se alterar mais ainda. Quando a polícia chegou, aí que ele se alterou mesmo. Ele passou a ameaçar as pessoas, insultar, falar besteira, foi bem tenso”, explicou o cantor.

Durante a confusão, o cantor teve sua camiseta rasgada. Em um dos vídeos, o coronel, alterado, fala que o local deve ser fechado por conta de um decreto. Thiago informou que passará por exame de corpo delito no Instituto Médico Legal (IML). O caso será registrado no 24º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

A equipe reportagem entrou em contato com a Polícia Militar, mas até o fechamento desta reportagem não obteve nenhuma reposta a respeito da conduta do coronel.