Copa do Brasil: Com datas pré-definidas, dois times vão representar o Acre na competição

Foram divulgados, hoje (10), os times que vão participar de mais uma edição da “Copa do Brasil”. A organização do evento, que é de responsabilidade da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu que os confrontos da primeira fase e os mandos de campos serão escolhidos posteriormente, no dia 17 de janeiro, na sua sede no Rio de Janeiro (RJ). De pronto, dos 80 clubes, dois vão representar o Acre na competição.

Os jogos estão previstos para começar em Fevereiro, mais precisamente no dia 23. Na 1ª etapa, os times se enfrentam em jogos únicos e eliminatórios. A 2ª fase segue o mesmo formato. Já na 3ª fase os confrontos passam a ser de ida e volta. Segundo o calendário divulgado pela CBF, a final deve ocorrer em outubro.

Todos os estados da região norte vão enviar representantes. Pelo Acre, O Rio Branco Football Club e o Humaitá. O Amapá será representado pelo Trem. Dois times do Amazonas estão na competição: São Raimundo e o Manaus. O Pará vai ter quatro times no campeonato: Remo, Paysandu, Tuna Luso e o Castanhal. Roraima enviará o São Raimundo–RR. Por fim, Rondônia terá como representante o Porto Velho.