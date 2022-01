Coordenadora de limpeza de Cruzeiro do Sul manda áudios ameaçando Garis doentes

-------- Continua depois da Publicidade--------

Na noite da última sexta-feira 31/12 circulou em grupos de WhatsApp, vários áudios onde a coordenadora da limpeza pública de Cruzeiro do Sul, Verônica Gomes, fala para os garis e motoristas a estarem presentes a uma reunião no almoxarifado da cobal. Os funcionários devem estar presentes mesmo se tiver pra morrer, ou caso o contrário estará fora!

Ouça os áudios:

Após a repercussão ter tomando conta dos grupos de notícias e políticas da cidade, Verônica mandou um outro áudio, dizendo que já tomou conhecimento de que haviam enviado para outros grupos, e que esse tipo de coisa não se faz.

O Secretário de Meio Ambiente Ygoor Neves, falou que tudo não passou de um mal entendido, e que a reunião foi remarcada para outro dia, que Verônica é considerada uma funcionária exemplar e acredita que houve apenas um erro de linguagem em um momento de estresse.

“Com esse surto de gripe, muitos servidores estão faltando e o número de reclamações aumentou muito, quanto a Limpeza pública. Isso tudo acaba estressando, mas ela é uma pessoa boa. A reunião foi cancelada e numa reunião posterior, eu mesmo irei organizar e participar da reunião” Disse Ygoor

O ex-secretário de limpeza Pablo Thaumaturgo, da gestão do ex-prefeito Ilderlei Cordeiro, entrou em contato com o Jornal Juruá Informativa e nos informou que esse tipo de situação sempre foi assim, e que esses áudios ainda não eram nada.

“No primeiro ano de gestão do Ilderlei ele me levou daqui de Rio Branco, para ser secretário e me deparei com ela lá com essa mesma situação, na época após 32 dias abandonei o cargo por causa dela e outros que existiam, a Verônica está nesse cargo desde a época da Zila Bezerra, eu me lembro que cheguei um dia pro Ilderlei e falei ou tu tira a Verônica ou eu tô fora, ele pegou e me disse “meu irmãozinho eu não posso fazer isso esse daí é o pessoal do Vagner”, eu só peguei me levantei, saí e nunca mais apareci na prefeitura, eu também fiz várias denúncias de um monte de funcionários fantasmas que estavam na folha que ela botava, mais nunca deu em nada e eu acabei desistindo e deixei pra lá” Disse Pablo

