Coordenação Estadual de Educação descarta suspensão das aulas em Cruzeiro do Sul por causa da gripe

Na quinta feira, 06, a prefeitura de Cruzeiro do Sul retomou as aulas remotas por conta do surto da gripe . Com isso veio a dúvida em relação as escolas estaduais.

A coordenadora do Núcleo Estadual de Educação de Cruzeiro do Sul, Ruth Bernadino, descartou a possibilidade de suspensão das aulas em todas as 72 escolas por causa da gripe. “Algumas escolas tiveram que parar as aulas presenciais por causa da gripe, mas a partir do momento que melhoram as aulas presenciais retornam”.