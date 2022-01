Conselheiro da facção que estava foragido é recapturado no interior do Acre

-------- Continua depois da Publicidade--------

Homem estava foragido há cerca de um ano. Suspeito já tinha conseguido fugir da polícia em abril do ano passado, mas foi pego nesta terça-feira (11).

Foragido do sistema penitenciário há quase um ano, Adailton de Almeida da Costa, mais conhecido como Maori, de 37 anos, foi preso na manhã desta terça-feira (11) no bairro Cohab em Cruzeiro do Sul. Segundo a Polícia Civil, em abril do ano passado, ele conseguiu escapar de uma operação policial, mas agora foi pego e encaminhado para o presídio da cidade.

O delegado Heverton Roberto de Carvalho conta que Costa era conselheiro de uma facção criminosa que atua no Juruá, tendo grande poder dentro do grupo criminoso.

“A Polícia Civil já estava procurando esse indivíduo há um tempo, aproximadamente um ano. Em abril do ano passado, chegamos em um local que ele estaria escondido, mas ele conseguiu fugir. Esse indivíduo tem um grau hierárquico muito importante na atuação do crime no Vale do Juruá, que tinha um papel de conselheiro”, disse.

O acusado deve ser reencaminhado para o presídio da cidade.