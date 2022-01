Confusão termina com um furado a golpes de ‘gargalo’ em bar de Xapuri

-------- Continua depois da Publicidade--------

A Polícia Civil do município de Xapuri, comandada pelo delegado Gustavo Neves, já conseguiu identificar os principais envolvidos na confusão que acabou em uma briga generalizada, sendo que um foi ferido a golpes de gargalo de garrafa, mas, que se encontra fora de perigo de morte.

Danilo Leandro Menezes, conhecido na cidade pela alcunha de ‘Pavio’ foi ferido. Deu entrada no hospital Epaminondas Jácome com uma perfuração na região do abdômen, mas seu estado de saúde era bom, de acordo com informações fornecidas pela família.

Dois envolvidos na briga, identificados como João Paulo da Silva Tavares e Arleudo, que segundo as informações apuradas, são genro e sogro, que foram conduzidos por uma guarnição da Polícia Militar à delegacia de Xapuri como suspeitos da autoria da agressão contra a vítima.

Por orientação do delegado Gustavo Neves, titular da cidade, uma equipe coordenada pelo investigador Eurico Feitosa, fizeram diligências no local do ocorrido com o fim de obter material probatório e levantar testemunhas dos fatos. De acordo com o inspetor policial civil, havia muitas garrafas quebradas no ambiente.

O que se sabe até o momento

Pelo que foi apurado preliminarmente, Danilo Leandro e João Paulo deram origem à briga no interior do bar. Arleudo, o sogro de João Paulo, não estava no local nesse momento, mas foi avisado por alguém da confusão e de que sua filha, que estava na companhia do namorado, teria sido agredida por Danilo Leandro.

Ao chegar no local da confusão, enquanto os dois envolvidos na briga se engalfinhavam e os seguranças do estabelecimento tentavam separá-los, Arleudo teria desferido o golpe com o gargalo na vítima. Interrogado na delegacia, ele confessou ter sido o responsável pelo golpe em Danilo Leandro.

Alguns vídeos que circulam na internet mostram a confusão no interior do bar, mas não é possível observar o momento em que Danilo Leandro é ferido. Até o fechamento desta publicação os dois suspeitos permaneciam na delegacia enquanto o delegado prosseguia trabalhando no caso.

Fonte: oaltoacre