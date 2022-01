CONFRONTO: Tiroteio entre policiais militares e membros de facção em condomínio

-------- Continua depois da Publicidade--------

Um intenso tiroteio entre policiais militares e bandidos foi registrado na noite desta terça-feira (25) no condomínio popular Morar Melhor, bairro Aeroclube, na zona Sul de Porto Velho (RO).

De acordo com as informações iniciais, uma equipe da Polícia Militar fazia patrulhamento na região no momento em que foi surpreendida a tiros por bandidos de uma organização criminosa.

Os policiais passaram a trocar tiros com os bandidos e não foram feridos. Os criminosos fugiram para dentro de uma mata nas imediações e não se sabe se foram baleados.

Diversas equipes da Polícia Militar foram chamadas para dar apoio no cerco.