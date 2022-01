Confira as duas Uraps com atendimento exclusivo para síndrome gripal neste domingo

-------- Continua depois da Publicidade--------

Essas Unidades de Referência em Atenção Primária estarão abertas até ás 22 horas.

A Prefeitura de Rio Branco divulgou que nesta sexta-feira 14, que além a Unidade de Referência em Atenção Primária (Urap) Maria Barroso atender exclusivamente as pessoas com Síndrome Gripal, a Urap Cláudio Vitorino também estará com esse atendimento.

Neste domingo (16) elas estarão abertas até ás 22 horas. A Urap Cláudio Vitorino fica localizada na Rua Baguari, 40 no bairro Taquari, e a Maria Barroso na Avenida Sobral, bairro Ayrton Sena, todas as duas em Rio Branco.

Como o governo do Acre havia declarado no âmbito estadual, a existência de situação anormal caracterizada como Situação de Emergência, em razão da superlotação das unidades de saúde do Estado causada pelo surto de Síndrome Gripal e Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). Essas Uraps abertas neste domingo ajudam a diminuir mais os atendimentos em outros locais que estão super lotados.