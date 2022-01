Condutor também pode renovar a carteira de habilitação no Detran da OCA

-------- Continua depois da Publicidade--------

Condutores que estejam com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida ou pendente de algum tipo de regularização também podem atualizar o documento no atendimento do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) na Organização em Centrais de Atendimento (OCA).



O posto de atendimento na OCA realiza diversos serviços, proporcionando mais conforto ao cidadão. Foto: Arquivo Detran

A praça amarela da Oca reúne quase todos os serviços prestados pela autarquia estadual de trânsito. Quem desejar, pode renovar ou adicionar atividade remunerada na CNH e até emitir o Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo (CRLV), por exemplo.

“Aqui nós realizamos uma gama de serviços, mas muitas vezes a população não se atenta a isso e acaba centralizando tudo nas unidades do Detran da Estação e Jardim Nazle. Quem quiser tirar segunda via da CNH, capturar biometria e foto, alterar dados cadastrais, solicitar CNH definitiva ou a Permissão Internacional Para Dirigir (PID), pode agendar e fazer todo o serviço aqui”, explica a chefe do atendimento do Detran na Oca, Janaína Maciel.

Agendamento do Serviço

Para ser atendido na Oca é necessário realizar um agendamento prévio para a maioria dos serviços. A exceção é o recebimento da CNH ou PID já solicitada anteriormente. A reserva de vaga pode ser realizada pelo site do Detran (www.detran.ac.gov.br), por meio do link ‘Agendamento’, dentro do Portal de Serviços do site.

As vagas para atendimento de habilitação são disponibilizadas em dois dias do mês. No dia 10 são liberados os horários para a segunda quinzena do mês em curso e no dia 25 os horários dos primeiros 15 dias do mês subsequente. É necessário informar CPF, nome completo, e-mail e telefone para contato.

No dia agendado recomenda-se chegar ao local com, pelo menos, dez minutos de antecedência, levar original e cópia da CNH e do comprovante de endereço, além da carteira de vacinação.