Começam hoje as inscrições para alunos do ensino infantil

Começam hoje, 17, as inscrições para o preenchimento de vagas nas

unidades educativas pertencentes à Rede Municipal de Educação de Rio Branco – AC.

De acordo com o edital SEME Nº 01/2022, para candidatar-se à vaga na unidade educativa, a criança deve, prioritariamente, obedecer a data para ingresso na Educação Infantil respeitando a idade mínima de 2 anos completos para creche, 4 anos completos para o Pré I, 5 anos completos para o Pré II ou a completar até 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula.

As inscrições, que se encerram dia 27 de janeiro de 2022, podem ser realizadas de forma presencial, no horário de funcionamento das unidades de ensino, como pela internet no link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZ1jTYL__11MFjw5kB_mmf9VQH6Bj8lYflf3wUPSvK969GUg/viewform. Para realizá-la é necessário apresentar/anexar cópia:

Certidão de Nascimento ou RG da criança;

Se for o caso, Cartão Auxílio Brasil;

Se for o caso, cópia do Laudo Médico, para criança, pais ou responsáveis com deficiência.

O sorteio será realizado online, no dia 31 de janeiro de 2022, às 9h, nas

dependências de cada instituição de ensino à qual a criança se inscreveu. Os pais ou responsáveis pelas crianças poderão acompanhar, conectados, no ato

do sorteio pelas mídias e/ou endereços eletrônicos, redes sociais a serem fornecidos pelas instituições de ensino.