Comando Vermelho exibe armamento pesado e “insinua” nova guerra do tráfico; veja vídeo

Amazonas – Circula nas redes sociais, um vídeo publicado por integrantes da facção criminosa “Comando Vermelho” exibindo armamento pesado e insinuando uma nova “guerra” pelo controle do tráfico de drogas no Estado. O “C.V.” já controla grande parte da rota do tráfico no Estado.

No vídeo, os criminosos citam cidades do interior do Estado como Cacau Pirêra (18 KM de distância até Manaus) e Iranduba (36 KM até Manaus), incitando os municípios estão dominados por eles. Os membros da facção “C.V.” também ameaçam rivais de uma nova facção que surgiu no Amazonas.