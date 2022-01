Com três doses, Marcelo Freixo pega Covid-19: “Infelizmente testei positivo”

-------- Continua depois da Publicidade--------

O deputado Marcelo Freixo (PSB-RJ) foi diagnosticado com covid-19. Vacinado 3 vezes, o congressista deu a notícia nesta quinta-feira (6/1) pelas suas redes sociais. Freixo disse que está bem e com sintomas leves.

“Infelizmente testei positivo para a covid. Mas como tomei as três doses da vacina, estou bem, com sintomas leves. Agora seguirei os protocolos de segurança e permanecerei isolado. Cuidem-se, porque a pandemia não acabou: usem máscara, evitem aglomerações e se vacinem”, escreveu no Telegram.

Confira anúncio do pesolista:

Mais cedo, a deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP), que também já tomou a 3ª dose (dose de reforço) anunciou que está com covid-19. Essa é a 2ª vez que contrai o vírus. Além dela, o namorado João Campos (PSB) também foi diagnosticado novamente com a doença.

Com informações via Poder360