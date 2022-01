Com tiro no peito e outro no pescoço, jovem de 27 anos é morto em Ji-Paraná

-------- Continua depois da Publicidade--------

Na noite desta sexta-feira, 7 de janeiro, por volta das 22 horas, mais um homicídio foi registrado em Ji-Paraná.

O homicídio aconteceu na rua Rio Negro, bairro Novo Ji-Paraná, primeiro distrito da cidade.

A vitima trata-se de Geandro Henrique da Silva, de 27 anos, e foi encontrado por homem nos fundos da residência onde mora.

Segundo informações, no local foram ouvidos alguns disparos, onde atingiu a vítima no peito e no pescoço.

Ainda não se sabe quem, ou porque Geandro foi assassinado.

A Polícia Militar juntamente com Perícia Técnica compareceram no local para os trabalhos de Praxe, em seguida o corpo foi liberado a Funerária de plantão.

Em uma semana, esse é quarto homicídio.

Via Rondônia Atual