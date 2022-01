Com queima de fogos em dois pontos, Rio Branco tem festa da virada tranquila, diz PM

O tenente-coronel Rômulo Modesto, responsável pelo policiamento da capital, disse que foram colocados 100 homens a pé circulando no evento, além do reforço com patrulhamento motorizado. Ele credita a essa presença da polícia a harmonia da festa.

“Não tivemos na área tanto da Gameleira, como da Base e da Passarela que também tinha pessoas, nenhuma condução. O pessoal cumpriu com os horários que tinham sido ajustados e não tivemos nada de relevante”, destacou.

A chegada de 2022 foi marcada por queima de fogos realizada pela prefeitura da capital e também pelo governo do estado. Na Gameleira, os fogos estouraram a uma altura de aproximadamente 200 metros. Um repertório de 30 músicas músicas tocou enquanto os fogos estouravam no mesmo ritmo. Foram 10 minutos de show sincronizado e temático.

“Tinha um número considerável de pessoas, e acredito que por essa presença policial evitou qualquer tipo de problema. O pessoal dos Bombeiros também estavam com equipe no rio e não tivemos relato de nada”, acrescentou.

Pedidos para 2022

Entre os pedidos das pessoas que participaram do evento para o novo ano estavam paz, saúde e o fim da pandemia. Esses desejos fazem parte da lista do vendedor de pipocas Rivaldo Francisco da Silva, de 45 anos. Ele contou que há pelo menos cinco anos vende seus produtos nessa época e esperava lucrar muito.

“Vencemos mais um ano, sou um vitorioso. A pandemia chegou e estamos aqui em mais de um dia de trabalho, espero vender muito hoje, vim de máscara, pois ainda estou preocupado com o conoravírus e agora com a gripe também para eu não pegar. Para 2022 peço que essa gripe vá embora e deixe a gente em paz para que a gente possa ganhar o nosso dinheiro.”

O mecânico Jovens Bezerra da Frota, de 50 anos, também foi para a Gameleira com a esposa ver a queima de fogos. Ele disse que espera que a pandemia acabe e que o estado melhore.

“Estamos felizes, na paz, graças a Deus, as pessoas estão aqui com suas famílias e eu estou junto com minha esposa e meu vizinho. A gente vai acompanhar os fogos até meia noite e depois vamos para casa. Para 2022 quero que a pandemia acabe e que a gente tenha muita paz.