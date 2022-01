Com pulsos cortados e caído em frente cemitério, jovem é resgatado por Bombeiros e levado para a UPA.

-------- Continua depois da Publicidade--------

Rapaz teria brigado com a companheira e estava embriagado

Um universitário aparentando cerca de 25 anos, que estava ferido, foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros de Vilhena na tarde deste domingo, 02. O jovem estava caído ao lado do muro do cemitério Cristo Rei, com cortes nos pulsos.

De acordo com testemunhas, o rapaz havia brigado com a companheira e apresentava indícios de embriaguez. O carro dele estava nas proximidades de onde foi feito o resgate.

Além dos Bombeiros, a Polícia Militar também esteve no local. O acadêmico foi levado para a UPA e não corre risco de morrer. Ele foi socorrido após pessoas que o viram caído acionarem as duas corporações militares.

Fonte: Folha do Sul

Autor: Da redação