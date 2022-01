Com o aval do Prefeito Mazinho Serafim, Prefeitura realiza serviço de Drenagem na rua Mirian Chaves

-------- Continua depois da Publicidade--------

A Prefeitura de Sena Madureira por meio da Secretaria Municipal de Obras, gerida pelo secretário Fabrício Moreira, realizou durante esta quarta-feira (26) um serviço de drenagem na Rua Mirian Chaves, localizada no Bairro Cristo Libertador.

A obra foi determinada pelo prefeito Mazinho Serafim (MDB), e visa resolver problemas de alagamentos na localidade, bem como nos quintais das residências dos moradores que residem ao longo da mesma.

Vale destacar que a rua supramencionada também está recebendo pavimentação em tijolos com instalação de meio fios, sarjetas e construção de calçadas, fruto de uma emenda parlamentar destinada pelo Deputado Federal, Flaviano Melo (MDB-AC).

Como é comum em obras realizadas via recursos federais, a contra partida da gestão municipal é a execução do trabalho de terraplanagem e saneamento básico. Já o trabalho de pavimentação em tijolos, está sendo desenvolvido pela empresa Mansil Empreendimentos, que apresentou a melhor proposta e sagrou-se vencedora do processo de licitação.