Com jogos em alto nível e sucesso de público, Prefeitura de Sena Madureira encerra Copa Sena de Futsal

Com investimentos na ordem de R$ 25.000,00 entre premiação e logística da competição, A Prefeitura de Sena Madureira por meio da Gerência Municipal de Esportes, encerrou na noite deste sábado (08) a Copa Sena de Futsal Masculino, Feminino e Sub-12. A competição foi um verdadeiro sucesso, tanto no que tange ao alto nível de competitividade, bem como em relação a grande presença de público na quadra Aurino Brito.

O Prefeito Mazinho Serafim destacou que contemplar a arena lotada, motiva ainda mais a Gestão Municipal à continuar investindo no Esporte. “É gratificante ver tantas famílias prestigiando o futsal do nosso município, a quadra está completamente lotada e isso evidencia que estamos no caminho certo. Vamos continuar investindo no esporte senamadureirense, agradeço a todos que nos ajudam a promover as competições esportivas em nossa cidade”, disse.

Vale destacar que as finais foram transmitidas ao vivo pela página oficial da Prefeitura no Facebook, através da Equipe Land TV, e simultaneamente pelos sites Acpurus, O Alto Acre, Fatos e Notícias do Acre, e Purus Acontece, e ainda pela Rádio Cidade FM 90.3. Além disso, a Rádio Dimensão FM 104,9, e a TV 5 de Rio Branco, fizeram uma ampla cobertura da competição, sendo que a narração ficou por conta de Jairo Barbosa, e os comentários de Márcio Farias, do ex-jogador de futebol profissional, Artur, Demóstenes da TV 5 e Amorim.

Também estiveram presentes na solenidade de encerramento, o vice-prefeito Gilberto Lira, a Deputada Estadual e Primeira Dama Meire Serafim, os Vereadores Raimundo dos Anjos, Ivoneide Bernardino, Sidiney Araújo, os Secretários Municipais Dr. Getulião Saraiva (Finanças) Lourdes Gregório (Cultura), o Gerente Municipal de Esportes, João Brandão e a população em geral.

OS CAMPEÕES EM CADA CATEGORIA

Na primeira partida da noite, a Itália venceu os Atletas de Sena pelo placar elástico de 7×2 e sagrou-se campeã do sub-12. Já na categoria Feminina, o SRT venceu o Flamengo por 3×1 e ficou com o título. No duelo mais aguardado da noite, o São Felipe bateu o Cafezal pelo placar de 5×2 e é o grande campeão Masculino.