Com explosão dos números de Covid-19, INTO inicia esse sábado com grande fluxo de pacientes

Com a explosão dos números de Covid-19 no Acre, o principal hospital de campanha do estado iniciou esse sábado (15) recebendo grande quantidade de pessoas para consultas e para realizar exames.

Por volta das 7 horas da manhã, mais de 50 pessoas aguardavam por atendimento. Às 8h30, esse número praticamente dobrou.

Com fluxo grande, a demora é inevitável. “Estou aqui desde às 6 horas e só passei pela triagem. Estão demorando muito em chamar para consulta e também para fazer o exame. Acredito que deveriam reforçar o efetivo de atendentes, médicos, para cuidar do pessoal que busca o INTO. Se tá aumentando o número de casos, deveriam pensar em aumentar o número de profissionais”, reclamou Maria Helena Souza.

De acordo com uma das atendentes da unidade, por conta da grande procura por exames e consultas médicas e a diminuição do efetivo de servidores, o atendimento pode demorar mais do que o normal. Por isso, os profissionais do INTO pedem a colaboração da população e também paciência.