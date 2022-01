Com Covid, Ronaldo lamenta não ir a aniversário do Cruzeiro

-------- Continua depois da Publicidade--------

Dono de 90% das ações da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) do Cruzeiro, Ronaldo Fenômeno pronunciou-se nas suas redes sociais, neste domingo, e lamentou não comparecer às festividades de 101 anos do clube mineiro. Diagnosticado com a covid-19, o ex-jogador e agora dirigente disse que estará em Belo Horizonte para a sua “apresentação oficial” como novo mandatário do time em uma data que será divulgada posteriormente.

Nação cruzeirense, essa não é a forma que eu gostaria de passar esse 2 de janeiro mais que especial pra gente. Planejei estarmos juntos hoje (domingo), em Belo Horizonte, comemorando os 101 anos do Cabuloso”, disse Ronaldo em sua conta no Twitter.

Ronaldo explicou que se sentiu mal na noite de sábado, antes da viagem para a capital mineira. “Estava na maior expectativa e com tudo organizado para esse momento. Mas existem situações na vida que fogem ao nosso controle e, infelizmente, ontem à noite me vi diante de uma delas. Comecei a me sentir mal, fiz um PCR e acordei hoje com o resultado positivo para covid-19”, afirmou

“O mais importante é que estou vacinado, seguirei os protocolos de isolamento e, ao fim dele, espero estar 100% recuperado para retomar a agenda”, acrescentou o ex-jogador.

Uma nova programação será divulgada pelo Cruzeiro. “Nosso encontro não foi cancelado, foi adiado em razão das circunstâncias. E eu faço questão de comemorar com vocês o aniversário do nosso clube! Coração azul Em breve, anunciaremos aqui a nova programação. É só o começo da nossa luta juntos! Conto com vocês, contem comigo”, concluiu

Ronaldo seria o grande nome das festividades deste domingo. O Fenômeno visitaria as instalações do Cruzeiro pela primeira vez desde que comprou 90% das ações da SAF. O ex-jogador chegaria a Belo Horizonte pela manhã e seguiria para a Toca da Raposa II. Lá participaria de uma live com os 20 sócios-torcedores, da modalidade Diamante, mais antigos do clube celeste.

Quem também falou sobre o caso foi a noiva do ex-jogador, Celina Locks, que publicou uma série de vídeos em seu Instagram para detalhar o ocorrido. “A gente está bem. Infelizmente o mô (sic) testou positivo para Covid-19. Eu testei negativo. A gente vai ficar em quarentena juntos, para se recuperar juntos”, começou ela, em vídeo, agradecendo as mensagens de apoio dos fãs.

Na sequência, Celina contou como descobriram do diagnóstico do ex-jogador. “Passamos a virada de ano em Paraty (RJ), que é próximo. Justamente por essa data do Cruzeiro de 101 anos, que é o aniversário, estaríamos em Belo Horizonte hoje. Mudamos os nossos planos de ano novo, iríamos para Dubai. Mas decidimos passar aqui porque queríamos estar nessa data especial comemorando junto com a torcida. Todo mundo esperava esse momento, e ele mais ainda. Estava super empolgado”, lamentou, acrescentando que Ronaldo chegou a se sentir mal na chegada a São Paulo.

Ele trabalhou esses dias lá, em nossos dias de descanso. Quando voltamos para São Paulo, uma hora depois ele sentiu calafrios, começou a se sentir mal. A temperatura dele subiu, passou toda a noite e a madrugada com febre. Ontem, tarde da noite, fizemos o teste – justamente porque os sintomas são muito parecidos de um resfriado comum – para ter certeza e por questão de civilidade e responsabilidade com as outras pessoas. Ele testou positivo e eu, negativo”, explicou.

Apesar dos primeiros sintomas, Ronaldo se mantém bem, segundo informações de Celina. “Está sendo medicado com as indicações dos médicos responsáveis. Se Deus quiser ele vai conseguir comemorar essa data junto com a torcida do Cruzeiro, que é tão importante para ele. Ele ficou arrasado, destruído de levar uma pancada dessa na cabeça em uma data tão especial. Quero que vocês continuem torcendo pela recuperação dele. Vai ficar tudo bem”, finalizou.