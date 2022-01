Com Covid, Renata Vasconcellos dá detalhes sobre seu estado de saúde

-------- Continua depois da Publicidade--------

Renata Vasconcellos está afastada da bancada do “Jornal Nacional” e isolada após testar positivo para a Covid-19. Na madrugada desta quinta-feira (13), a apresentadora atualizou os fãs sobre o seu estado de saúde e acalmou ou público.

“Passando aqui pra dizer q tô inteira. Me recuperando. Muito. Muito obrigada pelas mensagens de carinho. Fazem a diferença…”, falou no Instagram. “Melhoras, Renata!”, desejou Renata Ceribelli.

A informação de que Renata havia sido diagnosticada com a doença foi divulgada na segunda-feira (10), quando a jornalista e William Bonner foram substituídos por Ana Luiza Guimarães e Hélter Duarte.

“Renata Vasconcellos testou positivo no sábado com sintomas bem leves. Pelo protocolo, o mesmo que vem sendo adotado pela Globo desde o início da pandemia, William Bonner está afastado e fará o teste amanhã (terça). Se estiver negativo, volta pra bancada na própria terça”, dizia o comunicado da TV Globo.

William Bonner testa negativo para Covid-19 e volta para o ‘JN’

Nas redes sociais, Bonner desejou melhoras à Renata. “Sintomas: nenhum. Mas, pela segurança de todo mundo, o protocolo é ficar isolado até obter o resultado negativo do P-C-R. Amanhã saberemos. Melhoras, duquesa @renatavasconcellosoficial!”, desejou.

Na terça-feira (11), William exibiu o diagnóstico do teste que não identificou a presença do vírus em seu organismo e comemorou o retorno. “Vejo vocês no Jornal nacional. Obrigado pelo carinho. Logo a Renata Vasconcellos vai estar de volta à nossa batalha”, comentou.

Brasil tem mais de 73 mil novos casos em 24 horas

O Brasil registrou 73.617 novos casos nas últimas 24 horas, chegando ao total de 22.630.142 diagnósticos confirmados desde o início da pandemia. Especialistas acreditam que o alto índice de contaminação pela variante ômicron ainda não aparenta estar completamente refletido nos números de novos casos conhecidos – que é como o consórcio passa agora a chamar os novos registros. Eles reforçam a importância dos testes, assim como das medidas de isolamento em caso de sintomas e após o diagnóstico positivo.

Fonte: Purepeople