Com Covid-19, Ronaldo parabeniza Cruzeiro

Com Covid-19 e com a agenda em Belo Horizonte para o aniversário do Cruzeiro, neste domingo, adiada, Ronaldo usou as redes sociais para parabenizar o clube recém comprado por ele. O sócio majoritário da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) disse que, em breve, uma nova programação com ele em BH será divulgada.

O ex-jogador disse ainda que começou a sentir os sintomas neste sábado e ao fazer o PCR teve o resultado positivo. Ronaldo reforçou a importância da vacinação e isolamento neste momento.

Ronaldo estaria em BH neste domingo para cumprir agenda de aniversário de 101 anos do clube. O Fenômeno encontraria com sócios na Toca da Raposa e participaria de uma live também com sócios. Nesta segunda-feira, Ronaldo daria uma entrevista coletiva. A tradicional missa de aniversário do clube está mantida para às 16h30 (de Brasília), na Igreja São Sebastião, no Barro Preto.

Em dezembro, o ex-atacante do Cruzeiro anunciou a compra de 90% das ações da SAF do time mineiro por R$ 400 milhões. Ronaldo, de 45 anos, atualmente também é dono do Valladolid, clube da Segunda Divisão da Espanha. Em 2018, adquiriu 51% das ações por 30 milhões de euros. A expectativa é que haja uma interação maior entre os clubes agora.

Íntegra da mensagem de Ronaldo

“Nação cruzeirense, essa não é a forma que eu gostaria de passar esse 2 de janeiro mais que especial pra gente. Planejei estarmos juntos hoje, em Belo Horizonte, comemorando os 101 anos do Cabuloso.

Estava na maior expectativa e com tudo organizado pra esse momento. Mas existem situações na vida que fogem ao nosso controle e, infelizmente, ontem à noite me vi diante de uma delas. Comecei a me sentir mal, fiz um PCR e acordei hoje com o resultado positivo para Covid-19.

O mais importante é que estou vacinado, seguirei os protocolos de isolamento e, ao fim dele, espero estar 100% recuperado para retomar a agenda.

Nosso encontro não foi cancelado, foi adiado em razão das circustâncias. E eu faço questão de comemorar com vocês o aniversário do nosso clube! 💙 Em breve, anunciaremos aqui a nova programação. É só o começo da nossa luta juntos! Conto com vocês, contem comigo”.