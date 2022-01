Com aumento de casos de Covid e síndrome gripal unidades de saúde ficam lotadas e funcionários sobrecarregados

-------- Continua depois da Publicidade--------

O Acre teve um aumento de quase 500 casos de pessoas contaminadas nos primeiros 12 dias de janeiro. Em todo o Estado a ocupação de leitos de UTI é de 20%. Os novos casos elevaram os números de atendimentos nas unidades de saúde ocasionando demora e sobrecarga para profissionais.

Uma paciente entrou em contato com a equipe do Ecos da Notícia relatando que, após fazer exame na Policlínica Barral y Barral e testar positivo para covid, foi encaminhada para a Unidade de Referência em Atendimento Primário Maria Barroso e no local aguardou por horas, pois não havia médico para realizar atendimento.

“Cheguei na unidade por volta das 10h e não tinha médico, aguardei por horas até que um profissional chegasse, no entanto, só um para aquela quantidade de pacientes, era pouco. A gente observa os profissionais sobrecarregados”, disse a paciente.

Recentemente, a prefeitura ampliou o horário de atendimento da Urap Maria Barroso até as 22h. Na unidade, é realizado a entrega de medicamentos, sala de medicação, caso o paciente precise, e realização de teste rápido da covid-19, para detectar com mais agilidade se o paciente está com Síndrome Gripal ou Coronavírus.

