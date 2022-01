Com aumento de casos de Covid-19 órgãos públicos fecham as portas e realizam higienização para retomada de atendimento

-------- Continua depois da Publicidade--------

Novo pico de Covid-19 tem afastado servidores e prejudicado atendimento presencial em diversos órgãos públicos, ao Ecos da Notícia denúncias de que funcionários estariam se ausentando de suas funções são muitas.

A exemplo disso, recebemos informações de que o Departamento de Estradas de Rodagens do Acre (Deracre) iria fechar, pois 80% dos servidores testaram positivo. O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) também fechou suas unidades em todo o estado para higienização e a previsão de retorno do órgão é para segunda-feira, 24.

Nossa equipe entrou em contato com a assessoria do Deracre que informou que a denuncia de que 80% dos servidores testaram positivo não procede e nos foi informado que o expediente desta quarta-feira, 19, irá até as 13h e que nos dias 20 e 21, não haverá expediente, pois assim como o Detran, a sede também passará por higienização.

“Comunicamos que nesta quinta e sexta-feira, 20 e 21, não haverá expediente na sede e na usina do Deracre. Dessa forma informamos que será realizada uma sanitização nos ambientes de forma preventiva”, esclareceu a assessoria, apontando que na próxima segunda-feira, 24, o atendimento é retomado.

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), informou no boletim divulgado dia 18 de janeiro que foram registrados 49 novos casos de infecção por coronavírus aumentando para 90.299 o número de casos.