Com aparelho de oxigênio, Elizangela tem alta após sequelas da Covid

A atriz Elizangela recebeu alta neste domingo (23/1), após ser internada para tratar complicações da Covid-19. Em casa, a ex-global continuará dependendo de aparelhos de oxigênio para conseguir respirar. A atriz foi diagnosticada com a doença no dia 12 de janeiro, e estava em um hospital de Guapimirim, no Rio de Janeiro, desde a última quarta-feira (19/1), devido ao agravamento dos sintomas.

“Ela mesma confirmou que não tomou nenhuma dose da vacina, inclusive é antivacina. Teve Covid, já chegou na unidade recuperada, mas com as sequelas pulmonares que ocasionaram a complicação do estado respiratório dela”, disse o assessor da prefeitura de Guapimirim, Richard Équel.

Desde que a notícia da internação da famosa foi publicada pela imprensa, internautas resgataram publicações antigas da atriz, onde ela condena as medidas de segurança sanitária adotadas pelos governadores. Em suas redes sociais, Elizangela já comparou a vacinação obrigatória a estupro.

Em dezembro de 2020, Elizangela postou uma imagem de um braço sendo vacinado com os dizeres: “Penetração forçada sem consentimento… é estupro”. Na legenda, escreveu: “Meu corpo, minhas regras”. Já em março de 2021, Elizangela voltou a criticar as medidas de segurança sanitária adotadas na capital carioca, e zombou: “A partir de amanhã, tudo será fechado no Rio de Janeiro. Somente os buracos das ruas continuarão abertos”.

Fonte: Metrópoles