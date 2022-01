Com 53 casos em observação, visitas seguem suspensas em presídio no interior do Acre por causa de gripe

-------- Continua depois da Publicidade--------

Retorno deve ocorrer no dia 22 de janeiro, segundo informou o Iapen. Suspensão foi anunciada dia 30 de dezembro.

Visitas em presídio de Cruzeiro do Sul seguem suspensas devido ao surto de gripe na unidade.

Após 15 dias, as visitas no Complexo Penitenciário do Juruá, em Cruzeiro do Sul, seguem suspensas devido ao surto de gripe. A direção da unidade penitenciária tinha anunciado a suspensão ao emitir comunicado no da 30 de dezembro, devido aos casos de gripe dentro da unidade.

Segundo o Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen-AC), ao menos 121 presos foram atendidos com sintomas gripais, quando anunciou a suspensão. Cruzeiro do Sul, assim como Rio Branco, está sofrendo nos últimos dias com surto de gripe.

Nesta sexta-feira (14), o Iapen informou que já há uma redução dos casos, com 53 presos apresentando sintomas gripais. Eles seguem em observação e a previsão é que as visitas sejam retomadas no próximo dia 22.

Na unidade, há 697 presos na Penitenciária Manoel Néri da Silva e 19 presas na Unidade Penitenciária Guimarães Lima, que é a ala feminina.

“Informamos que, devido ao aumento de casos de contaminação referente a síndrome gripal (influenza A), que vem acometendo todo o nosso estado, e visando a não proliferação do vírus dentro deste complexo penitenciário, além da preservação da saúde e o bem estar de todos os internos; e mediante orientação médica, comunicamos que as visitas familiares estão suspensas provisoriamente”, informou a nota enviada pela gestão.

Falta de vacina

Em meio a um surto de síndrome gripal e consequente aumento nos atendimentos em unidades hospitalares, o Programa Nacional de Imunização (PNI) no Acre informou que o estoque de vacina contra a Influenza acabou no estado.

O surto de gripe influenza atinge o município de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre. Somente na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade o número de atendimentos de pessoas com síndrome gripal quase dobrou nos últimos dias.