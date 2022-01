Com 30% dos servidores com Covid, Centro de Atendimento ao Autista tem serviços suspensos em Rio Branco

Em um comunicado, divulgado nesta segunda, a Prefeitura de Rio Branco informou que cerca de 30% dos funcionários do Mundo Azul e também do Serviço de Equoterapia foram infectados pela doença.

O prédio onde são feitos os atendimentos do CAA passou por uma sanitização e, após a limpeza, a direção optou por suspender as terapias enquanto perdurar o período de surto de Covid-19 e de síndromes gripais no estado.

“Por se tratar de crianças atendidas no CAA e no serviço de Equoterapia serem pacientes de risco e com comorbidades”, destaca o comunicado.

A direção do CAA informou também que os atendimentos externos serão reduzidos por conta da redução no número de servidores.

Terceira onda

Com a marca de 1.529 casos novos em 24 horas, o Acre registrou um novo recorde nesse sábado (22). Esta foi a segunda vez este mês que o estado registrou alto no número de casos. Na última quarta-feira (19), foram mais de 1,1 mil casos novos em 24 horas.

A explicação para o aumento é a chegada da variante Ômicron no estado.