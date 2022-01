Com 21 pessoas internadas, Acre tem 49 casos de covid-19 nesta terça

-------- Continua depois da Publicidade--------

Em todo o Acre, o número de pessoas internadas por complicações da covid-19 subiu 19 para 21 nas últimas 24 horas, segundo boletim oficial emitido nesta terça-feira, 18, pela Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre).

O número de infectados, por outro lado, sofreu redução, considerando que no boletim anterior foram registrados 449 casos, enquanto foram apenas 49 nesta terça-feira, 18, elevando o número oficial de infectados para 90.299 em todo o estado. Já o número de mortes permanece estável, com 1.854 óbitos.

Até o momento, o Acre registra 258.665 notificações de contaminação pela doença, sendo que 168.335 casos foram descartados e 31 exames de RT-PCR seguem aguardando análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen). Pelo menos 86.731 pessoas já receberam alta médica da doença, segundo dados oficiais.

Avanço da imunização

Conforme dados do Portal de Informações sobre o Combate à Covid-19, o Estado já aplicou 1.021.379 doses de imunizantes, sendo mais de 432 mil pessoas com o esquema vacinal completo. O número de pessoas que tomaram a primeira dose é de 566 mil, enquanto 420 mil tomaram a segunda dose, e mais de 12 mil tomaram imunizante de dose única. A dose de reforço, no entanto, só foi aplicada a mais de 18 mil pessoas, conforme dados do Portal.

Vacinação de crianças



A vacinação em Cruzeiro do Sul está sendo feita nas escolas, inicialmente para crianças de 10 a 11 anos (Foto: Divulgação/Prefeitura de Cruzeiro do Sul)

Desde segunda-feira, 17, os municípios acreanos iniciaram a vacinação de crianças entre 5 e 11 anos de idade. Na última sexta-feira, 14, as primeiras vacinas para este público chegaram a Rio Branco, em um voo comercial, totalizando 7,2 mil doses que foram distribuídas ainda na madrugada de sábado, 15, a 18 municípios acreanos.

O segundo lote foi entregue já na segunda-feira, 17, para reforçar os estoques de imunizantes e, consequentemente, avançar nas faixas etárias do público infantil.

Na capital, Rio Branco, um menino autista de 8 anos foi a primeira criança a ser vacinada contra a doença. Desde segunda-feira, 17, cinco Unidades de Saúde da Família ofertam a vacinação exclusivamente para o público infantil, das 08h às 12h e das 14h às 16h. São elas: Manoel Bezerra, na Cidade do Povo, Gentil Perdome, no Bairro Esperança, Mário Maia, Bairro 15, Vitória na regional São Francisco e Maria Áurea Vilela, bairro Cadeia Velha.

Enquanto isso, em Cruzeiro do Sul, segunda maior cidade do Acre, a imunização das crianças está sendo feita nas escolas, inicialmente para crianças de 10 a 11 anos.

Situação de emergência

Vale destacar que, no dia 10 de janeiro, a prefeitura municipal de Rio Branco e o governo do Estado decretaram Situação de Emergência no âmbito do município e também do Estado, devido ao aumento exponencial dos casos de covid-19 e também de síndrome gripal e Síndrome Respiratória Aguda Grave.

Desde dezembro de 2021, as unidades de saúde do Estado têm tido aumento no número de atendimentos de pacientes com sintomas de gripe, chegando a atender mais de 13 mil pacientes somente de 1º a 31 de dezembro do ano passado. O Decreto estadual também informa que há superlotação por internações referentes à síndrome gripal nas unidades do interior e da capital, com aumento na taxa de internação de até 120%.

Ambos decretos têm validade de 90 dias, podendo serem prorrogados por igual período.