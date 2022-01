Com 16 servidores infectados pelo Vírus da COVID 19, prefeitura de Rio Branco fecha prédio do SAERB

-------- Continua depois da Publicidade--------

A Prefeitura de Rio Branco divulgou na manhã desta terça-feira, 11, Nota Pública informando que determinou o fechamento imediato do prédio em que funciona o Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb), junto a Defesa Civil e o Instituto de Previdência do Município (RBPREV) está fechado, nesta terça-feira, 11, para sanitização.

O motivo para a ação foi o fato de 16 servidores terem testado positivo para Covid-19 e todos os setores estão sendo sanitizados, garantindo a manutenção das medidas sanitárias preventivas à disseminação do novo coronavírus, protegendo os servidores e a população que utiliza os serviços na unidade.

Ainda nesta terça-feira, todos os servidores estarão realizando testes para Covid-19.

O atendimento será retomado, através de escala, a partir de quarta-feira, 12 de janeiro.